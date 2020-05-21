شكرا لقرائتكم خبر عن القاضي العمراني: هذا حكم صلاة العيد في المنازل (بيان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افتى فضيلة العلامة اليمني الكبير، الشيخ القاضي، محمد بن اسماعيل العمراني، مساء الاربعاء، بجواز صلاة العيد في المنازل بسبب إغلاق المساجد في ظل الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا.

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وورد في تدوينة على صفحة القاضي العمراني، في الفيسبوك، بأنه "يجوز إقامة صلاة العيد في المنزل وبدون خطبة".

يأتي هذا في ظل وضع تفرض فيه معظم الدول العربية والإسلامية ومنها اليمن، إجراءات لمنع تفشي وباء كورونا، وأبرزها إغلاق المساجد ومنع الصلاة للجماعات في الصالات وغيرها.

وكانت وزارة الأوقاف والإرشاد ، التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، دعت المواطنين إلى أداء صلاة عيد الفطر المبارك في المنازل وعدم التجمع في المساجد والميادين العامة تجنباً لانتشار وباء كورونا في البلاد.