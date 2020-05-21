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عدن - ياسمين التهامي - سُلّطت وسائل إعلام خليجية ومصرية، الأضواء على الحياة العائلية لرجل الأعمال والملياردير السعودي، صالح كامل، إثر وفاته المفاجئة، صباح أمس الثلاثاء، بعد إصابته بنوبة قلبية.

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مفاجأة بشأن بنات الملياردير السعودي الراحل صالح كامل وزوجته صفاء أبو السعود (شاهد)

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وذكرت تلك الوسائل أنه الراحل صالح كامل، متزوج من الفنانة المصرية والإعلامية صفاء أبو السعود ولديه منها 3 بنات.



وعُرفت الابنة الكبرى له وهي هديل (40 عامًا) عندما ظهرت أثناء حفل زفافها، كما أنها تولت رئاسة شركة ART لفترة، فيما ظهرت شقيقتها أصيل من حفل زفافها الذي أقيم في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة في العام 2014.

أما الإبنة الصغرى (نضير) فقد ظهرت خلال احتفال الراحل وزجته، بزواجها منذ نحو 3 أعوام في فندق في أسوان.

ولم تتمكن صفاء أبو السعود من حضور جنازة زوجها الراحل، إثر تعليق الطيران بسبب فيروس كورونا.