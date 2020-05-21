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عدن - ياسمين التهامي - تدعي الصين أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة من الفيروس التاجي على الصعيد الوطني منذ بداية تفشي المرض هو 82،960 ، مع 4،634 حالة وفاة، ولكن البيانات تعتبر متعمدة بأقل من قيمتها عمداً بهامش واسع، وما كشفته دراسة صينية حديثة، بين كيف خدعت الصين العالم وتلاعبت بشأن أعدد مصابي كورونا.

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دراسة صينية حديثة تفجر مفاجأة: الصين خدعت العالم بشأن كورونا

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وقبل أسبوع، نشر موقع Caixin نتائج دراسة وبائية مصلية أجريت في أبريل على 11000 من سكان ووهان، ووجدوا أن خمسة إلى ستة بالمائة من الذين تم اختبارهم لديهم أجسام مضادة لـ COVID-19، إذا تم استقراء جميع سكان المدينة، فهذا يعني أن حوالي 500000 من سكان المدينة أصيبوا بالمرض.

وبحسب هذه النتائج، فإن الحكومة الصينية التي أبلغت عن 50.000 حالة فقط في ووهان، قد خدعت العالم، لإن ذلك يعنيأن 90 في المائة من الحالات لم يتم اكتشافها.

إلى ذلك، انتشر خبر، بين مستخدمي الإنترنت الصينيين، بسرعة عالية، بأنه تم إزالة المقالات، ما أدى إلى سخرية الصينيين من حكومتهم، إذ كتب أحد مستخدمي الإنترنت "الانفتاح والشفافية والمسؤولية" ، الصفات التي ادعى شي جين أن الصين حافظت عليها طوال الوباء خلال خطابه الافتتاحي في جمعية الصحة العالمية .

يذكر أنه كان قد تم إغلاق ووهان من 23 يناير إلى 8 أبريل، وهي فترة تمتد لأكثر من 70 يومًا؛ ومع ذلك لم تبلغ الحكومة عن حالات مؤكدة جديدة لمدة 36 يومًا حتى 9 مايو، إذ تم الإعلان عن خمس حالات مؤكدة جديدة و 11 حالة بدون أعراض.