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عدن - ياسمين التهامي - زفت شركة إينوفيو الأميركية للأدوية، والمنتجة للعقاقير المناعية، بشرى سارة بشأن جهودها في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

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وأخيرًا.. شركة أدوية أمريكية شهيرة تعلن: لقاح كورونا الشهر المقبل

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وكشفت الشركة اليوم الأربعاء، أن لقاحها التجريبي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أثبت أنه يُنتج أجسامًا مضادة واقية، مؤكدة أن الجهاز المناعي في فئران التجارب استجاب للعقار.

وقال ديفيد فاينر مدير مركز اللقاحات والعقاقير المناعية بمعهد ويستار، الذي يتعاون مع شركة إينوفيو “وجدنا استجابات لأجسام مضادة تقوم بالكثير من المهام التي نرغب في توافرها في اللقاح في صورته النهائية”، وأضاف “نحن قادرون على استهداف العناصر التي تمنع الفيروس من الحصول على ملاذ آمن داخل الجسم”.

وتوقع إينوفيو، صدور النتائج الأولية لهذه التجارب في يونيو. ويتم إعطاء المشاركين في تجربة المرحلة الأولى، وعددهم أربعون من الأصحاء، جرعتين من اللقاح الذي يطلق عليه إينو-4800، بواقع جرعة واحدة كل أربعة أسابيع، ثم يجري وضعهم تحت الملاحظة لمدة أسبوعين.

تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد حاليًا أي علاجات أو لقاحات تمت الموافقة عليها لعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ويتوقع الخبراء أن إنتاج لقاح آمن وفعال قد يستغرق ما بين 12 إلى 18 شهرا.