شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سقطرى يوجه بالرد على تصعيد مليشيات الانتقالي في المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه محافظة محافظة سقطرى، رمزي محروس الالوية العسكرية والأمنية بالصد لكل محاولات التصعيد التي تقوم بها مليشيات المجلس الانتقالي في المحافظة.

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جاء ذلك، خلال اجتماع برئاسة محافظ سقطرى رمزي محروس وحضور قائد قوات الواجب 808 العميد ركن بحري عبدالرحمن الحجي الأوضاع والمستجدات الامنية والعسكرية في المحافظة.

ووقفت اللجنة الامنية بمحافظة أرخبيل سقطرى اليوم الاربعاء، على التصعيد الأخير لمليشيات المجلس الانتقالي التابع للإمارات، ومحاولاتهم الاستفزازية وإقلاق السكينة العامة في المجتمع خلال شهر رمضان المبارك وعمليات التحشيد وقطع الطرقات في المحافظة.

وأكد الإجتماع على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بحزم وفق الطرق القانونية الممكنة وبإسناد من قوات الواجب 808 كداعم مساندة للقوات الشرعية في استثباب الأمن والاستقرار في المحافظة.

وشدد محروس على ضرورة تحمل قادة الألوية والوحدات العسكرية والامنية مسؤولياتهم المنوطة بهم وتكاتف الجهود بما يحقق الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.





يأتي الاجتماع عقب ساعات من منع عناصر موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، مدير عام ميناء سقطرى من ممارسة عمله، كما استحدثت نقاطاً أمنية بالقرب من الميناء.