نداء استغاثة عاجل من المغتربين اليمنيين العالقين في السعودية

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عدن - ياسمين التهامي - أطلق المغتربون اليمنيون العالقون في السعودية، استغاثة عاجلة إلى الحكومة اليمنية، ووزير المغتربين والقنصل العام للبت في ما يتعرضون له، بسبب إجراءات فيروس كورونا، من ظروف انسانية صعبة. قد يهمك أيضًا: عاجل : دولة عربية تخترع "جهاز رهيب" يعزل مرضى كورونا ويحمي المخالطين الملهمة السعودية التي تحدت الصعاب وأصحبت حديث الناس.. ما قصتها؟ طيران الإمارات يتعرض لـ"ضربة مدمرة" والسلطات تتحرك بشكل مفاجئ أول إعلان سعودي رسمي بشأن هلال شوال وعيد الفطر المبارك مفاجأة بشأن بنات الملياردير السعودي الراحل صالح كامل وزوجته صفاء أبو السعود (شاهد) Advertisements دراسة صينية حديثة تفجر مفاجأة: الصين خدعت العالم بشأن كورونا وأخيرًا.. شركة أدوية أمريكية شهيرة تعلن: لقاح كورونا الشهر المقبل ورد الآن.. أول رئيس عربي يصاب بفيروس كورونا مع 58مسؤلا في حكومته ودعا العالقون الى سرعة البت في معاناتهم خصوصا مع اقتراب موعد حلول عيد الفطر المبارك.

يذكر أن السلطات السعودية، كانت فرضت إجراءات وقائية للحد من تفشي فيروس كورونا. وتم إغلاق تام للمنافذ البرية والبحرية والمطارات، الامر الذي عمق معاناة المغتربين الذين كانوا على أهبة الاستعداد للسفر والعودة إلى مناطقهم.

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