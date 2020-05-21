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عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحف سودانية، أمس الثلاثاء، عن إصابة أول رئيس عربي بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى "أكثر من 58 مسؤولا في الحكومة مصابين بالفيروس نتيجة المخالطة".

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ورد الآن.. أول رئيس عربي يصاب بفيروس كورونا مع 58مسؤلا في حكومته

وذكرت الصحف أن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أصيب بفيروس "كورونا" المستجد، بعد مخالطته لنائبه الأول رياك مشار والجنرال ياو ياو.



وتحدثت مصار مطلعة للصحف، لصحيفة المجهر، أن "الحكومة تكتمت على إعلان إصابة سلفاكير، وتم إخضاعه للفحص المعملي وأخذ عينة منه، وأكدت النتيجة إصابته بفيروس «كورونا» نتيجة المخالطة".

وكانت نتائج الاختبار التي أجريت للنائب الأول لرئيس جنوب السودان رياك مشار، وزوجته التي تتولى مهام وزارة الدفاع، أكدت إصابتهما بفيروس كورونا وكذلك عدد من موظفي مكتبه وحراسه الشخصيين.