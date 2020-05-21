شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد قط روسي يمتلك عيون مختلفة الألوان.. يجذب اهتمام الصحافة العالمية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جوزيف، قط روسي يمتلك عينان مختلفتان، أثار ضجة وتداولات في الصحافة العالمية.

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حيث كتبت صحيفة الديلي ميل البريطانية ، أنه تم تبني القط من قب مواطن روسي يدعى إيفجيني بتروف ، 29 عامًا ، يعيش في سانت بطرسبرغ ، روسيا ، بعدما قرر مربيها عرضه للتبني بسبب عينيه الصفراء والزرقاء.

ونقلت عن بيتروف ، قوله: ” كنت أعتقد أن القط غير حقيقي عندما شاهدته لأول مرة صورته على الإنترنت ، لقد كان حبًا من النظرة الأولى”.

وأضاف: “عندما رأيت صورته ، لم أصدق أنه حقيقي ولم أصدق أنه لم يباع لمدة خمسة أشهر فاتصلت وكنت سعيدًا عندما سمعت أن الصورة حقيقية ، وبعد ذلك بيوم كان جوزيف في المنزل.”.

وأوضح السيد بتروف أن حالة عين جوزيف ، والتي تسمى اختلاف اللون ، لا تسبب للقطط أي مضاعفات صحية.

وأضاف: Heterochromia هي حالة نادرة خاصة في القطط الاسكتلندية ، والقط لا يزال لديه رؤية حادة على الرغم من أنه يبدو مختلفًا.”.

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