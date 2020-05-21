شكرا لقرائتكم خبر عن انتكاسة وأخبار غير سارة بشأن لقاح أكسفورد ضد كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن انتكاسة كبيرة بشأن "لقاح أكسفورد" الذي علق عليه العالم آمالا كبيرة، بعدما دعمته الحكومة البريطانية بما يقارب 100 مليون دولار.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن آخر تجارب اللقاح على قرود الريسوس، أصيبت جميع القرود الستة التي تم إعطائها اللقاح بفيروس كورونا، وهو ما يعد فشلًا ذريعًا.

وكشف الدكتور ويليام هاسيلتين، الأستاذ السابق في كلية الطب بجامعة هارفارد، أن القرود التي تلقت اللقاح لديها نفس كمية الفيروس في أنوفها، مثل القرود الثلاثة غير المحصنة في التجربة.

وأدلى هاسيلتين بتصريح غير متفائلا حيث قال إن هذا يشير إلى أن العلاج، الذي كان ينتظر أن ينتج 100 مليون جرعة بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، قد لا يوقف انتشار وباء كوفيد 19.

وكانت تقارير أولية أشارت الأسبوع الماضي إلى، أن اللقاح قدم مناعة "ضد" الفيروس ، وأوقفه من التعمق في الرئتين، وأن يصبح مميتا.

يذكر أن مرض كوفيد 19، اجتاح العالم مخلفا أكثر من 323 ألف وفاة وما يقارب 5 ملايين إصابة.