شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الصحة تعلن تسجيل ارقاما قياسية في حالات التعافي.. و2691 إصابة جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجلت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، 2691 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليصل بذلك الإجمالي في عموم المملكة، إلى 62545 حالة حتى الآن ، بينها 28728 حالة نشطة، منها 276 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

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كما تم تسجيل 1844 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 33478 حالة، وفقًا لمتحدث “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا”.

وأوضح أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 339 حالة.