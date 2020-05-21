بيان بشأن تكبيرات صلاة عيد الفطر 2020 في السعودية 1441

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد والدعوة، اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا بشأن خبر تكبيرات صلاة عيد الفطر 2020 في مساجد السعودية، مطلع الأسبوع المقبل.

وأكدت وزارة الشؤون الإسلامي في بيانها الذي أوردته الوكالة الرسمية (واس) عدم صحة الأنباء المتداولة في عدد من وسائل الإعلام، حول تكليف مؤذني مساجد وجوامع السعودية، برفع تكبيرات عيد الفطر.

ولفتت الوزارة إلى أن النبأ المتناقل، غير صحيح، إذ دعت المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشددة في الوقت ذاته عدم صدور أي خبر منها بهذا الخصوص.

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وفي السياق ذاته، من المقرر أن تتحرى المحكمة السعودية العليا، بعد غروب شمس يوم الجمعة القادم، 29 رمضان 1441 هجري، هلال شهر شوال من خلال المناظير والوسائل الحديثة.

وحثت المحكمة العليا في بيان صحفي، كل من يرى هلال شوال سواء من خلال المنظار أو العين المجدرة، أن يبلغ المحكمة القريبة منها، والإفادة بشهادته لديها، مؤكدة إمكانية التواصل مع المراكز المختلفة؛ للذهاب إلى المحكمة.

يُشار إلى أن العديد من المعاهد الفلكية حول العالم، أبرزها المركز الفلكي الدولي، توقع حلول اليوم الأول لعيد الفطر، الأحد القادم، منوها إلى أن الهلال سيظهر في وقت متأخر من وقت الجمعة، لكن من الصعب رؤيته بشتى الوسائل.