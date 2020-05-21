الحوثي يطلق مبادرة بشأن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية وحماس تثمن

ثمنت حركة حماس مبادرة عبد الملك الحوثي قائد حركة أنصار الله التي أطلقها اليوم الأربعاء، بشأن المعتقلين الفلسطينيين في سجون المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم: "نثمن ونشكر السيد عبد الملك الحوثي على موقفه و مبادرته بشأن المعتقلين الفلسطينيين في سجون المملكة العربية السعودية".

وطالب برهوم السلطات السعودية بإنهاء ملف إعتقال الفلسطينيين في سجونها والإفراج الفوري عنهم وفي مقدمتهم محمد الخضري "ابو هاني"، وفق صحيفة الرسالة.

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وكان السيد الحوثي قد أعلن في كلمته بمناسبة يوم القدس العالمي عن زيادة عرضه بالإفراج عن طيار سعودي آخر و5 ضباط آخرين مقابل افراج المملكة عن المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

وعرض الحوثي في وقت سابق الإفراج عن طيار و4 جنود مقابل الإفراج عن المعتقلين.

وقالت الصحيفة، إن السعودية تعتقل 64 فلسطينيا وأردنيا على خلفية دعمهم الخيري للقضية الفلسطينية، من بينهم كبار في السن ومرضى، فيما رفضت السلطات عديد المبادرات الإقليمية بشأن الإفراج عن المعتقلين.