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الشؤون الإسلامية تصرح حول تكليف المؤذنين برفع تكبيرات العيد نفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الخبر الذي تم تداوله بإحدى الصحف الورقية وبعض الصحف الإلكترونية، بشأن تكليف مؤذني الجوامع والمساجد برفع تكبيرات العيد. جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أشارت فيه إلى أن الخبر المتداوَل عارٍ من الصحة، وأنه لم يصدر من الوزارة أي شيء بهذا الخصوص.. داعية الجميع إلى أخذ المعلومة من مصدرها.





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