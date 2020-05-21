أخبار السعودية في 24 ساعة.. إطلاق منصة التبرعات الوطنية.. والصحة تعلن خريطة إصابات كورونا بالمملكة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، الأربعاء، حيث وافق خادم الحرمين الشريفين على منح ميدالية الاستحقاق لمواطنين ومقيمين ساهموا بالتبرع بدمائهم مرات عدة من أجل مساعدة المرضى.

فيما دشَّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تدشين وإطلاق المنصة الوطنية للتبرعات، وإلى التفاصيل:

خادم الحرمين يوافق على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ29 مواطنًا ومقيمًا

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ(29) مواطنًا ومقيما لقاء تبرع كل واحد منهم بالدم 50 مرة.

رسميًا.. وزير الموارد البشرية يطلق المنصة الوطنية للتبرعات

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أمس الأريعاء، عن تدشين وإطلاق المنصة الوطنية للتبرعات التي تضم مبادرات مجتمعية متنوعة ومعتمدة، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، والقطاع غير الربحي والأفراد وتوحيدها؛ بما يُعزز العطاء وحوكمة التبرعات بشكل عام.

«التقاعد»: خدمة العملاء مستمرة خلال إجازة عيد الفطر المبارك

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، أن مركز الاتصال الهاتفي مستمر بخدمة العملاء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، عبر أرقام مركز الاتصال 920014000-8001248889، مشيرة إلى أن ذلك يأتي حرصًا منها على تقديم الخدمات المتميزة لجميع عملائها، والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم، وتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

الدفاع المدني يجدد التحذير من استخدام الألعاب النارية في العيد

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استخدام الألعاب النارية، بقصد إسعاد الأطفال، مؤكدة أن المتعة لا تكمن في أسباب الخطر.

القبض على 18 مواطنًا خالفوا لائحة الحد من التجمعات بمكة

أعلن المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، عن قيام شرطة مكة المكرمة بإلقاء القبض على 18 مواطنًا خالفوا لائحة الحد من التجمعات ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتوثيق ذلك ونشره.

شرطة الرياض تضبط مقيمًا تورط في ارتكاب 3 جرائم سرقة للمنازل

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على مقيم تورط في ارتكاب 3 جرائم سرقة للمنازل بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى النيابة العامة.

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بالفيديو.. تفاصيل الاعتداء على مراقبي بلدية الجنوب أثناء إزالة تعديات بجدة

قال المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي، إن المعتدين على مراقبي بلدية الجنوب أثناء إزالة التعديات قاموا بالاعتداء على الأراضي الحكومية، مشيرًا إلى أنه وبتدخل الشرطة تمت السيطرة على الموقف والقبض على المعتدين ومن المنتظر إحالتهم للجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم، مؤكدًا استمرار الحملات لمراقبة تلك المناطق للحد من هذه الظاهرة.

بالفيديو.. متحدث الصحة: 74% من إصابات كورونا الجديدة ذكور و26% إناث

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تفاصيل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) البالغ عددها 2691 حالة في المملكة، مشيرًا إلى أن الإصابات كانت بنسبة 26% من الإناث، و74% من الذكور.

خريطة التعافي من كورونا في مدن المملكة.. مكة في المقدمة بـ7187 حالة

تصدرت مدينة مكة المكرمة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلة شفاء 7187 حالة منذ بداية الأزمة، من أصل 33478 حالة شفاء في المملكة، فيما جاءت الرياض في المرتبة التالية بـ 6.706 حالات تعافٍ ثم المدينة5.678 وجدة 5.599 والدمام 1.854 والهفوف 1.818 والجبيل 851 وبيش 528 حالة، وفقًا لموقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة.

بالأرقام.. «الصحة» تعلن خريطة توزيع إصابات كورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد البالغ عددها 2691 حالة في المملكة، وتصدرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ 815 حالة، فيما تلتها جدة 311 ومكة المكرمة 306 ثم المدينة المنورة 236 والدمام 157، والهفوف140 والدرعية 86 حالة إصابة.

الأرصاد تتوقع «طقس الخميس»: استمرار الأمطار الرعدية على 6 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها باستمرار هطول الأمطار الرعدية، الخميس، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات 6 مناطق هي جازان، نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

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