شرطة الرياض تضبط مقيمًا تورط في ارتكاب 3 جرائم سرقة للمنازل

أحالته إلى النيابة العامة

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض القبض على مقيم تورط في ارتكاب (3) جرائم سرقة للمنازل. صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على مقيم تورط في ارتكاب 3 جرائم سرقة للمنازل بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى النيابة العامة.

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