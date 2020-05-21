الدفاع المدني يجدد التحذير من استخدام الألعاب النارية في العيد

تحت شعار المتعة لا تكمن في أسباب الخطر
جدّدت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، التحذير من استخدام الألعاب النارية، بقصد إسعاد الأطفال، مؤكدة أن المتعة لا تكمن في أسباب الخطر.
وناشد الدفاع المدني المواطنين، عبر تويتر، قائلًا: في استعدادك للعيد.. لا تستخدم الألعاب النارية بقصد إسعاد أطفالك، فالمتعة لا تكمن في أسباب الخطر أبدًا.
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