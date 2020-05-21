«الشؤون الإسلامية» تنفي تكليف مؤذني المساجد والجوامع برفع تكبيرات العيد

داعية الجميع إلى أخذ المعلومة من مصادرها

نفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ما تمَّ تداوله بشأن تكليف مؤذني الجوامع والمساجد برفع تكبيرات العيد. وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: تنفي الوزارة الخبر الذي تمَّ تداوله بإحدى الصحف الورقية وبعض الصحف الإلكترونية، بشأن تكليف مؤذني الجوامع والمساجد برفع تكبيرات العيد. وأشارت إلى أنَّ الخبر عارٍ من الصحة، وأنَّه لم يصدر من الوزارة أي شيء بهذا الخصوص، داعية الجميع إلى أخذ المعلومة من مصادرها .

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