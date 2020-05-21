إنفوجراف.. الغذاء والدواء تضع 6 ضوابط لاستخدام منتجات فرد الشعر دون مخاطر

من بينها تجنب ملامسته للعيون وفروة الرأس..
أوضحت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، الطرق السليمة لاستخدام منتجات فرد الشعر، مؤكدة أن إتباع خطوات بسيطة قد تجنبك مخاطر كبيرة.
أكدت الهيئة، عبر تويتر، ضرورة تجنب ملامسة منتج فرد الشعر للعيون وفروة الرأس أو مناطق الجلد الأخرى، مشددة على حماية اليدين بارتداء القفازات.
وشددت الهيئة على الالتزام تمامًا بالوقت المحدد على الملصق لعملية الفرد، واستخدام الساعة أو جهاز التوقيت إلى جانب شطف الشعر جيدًا بعد استخدام منتجات فرد الشعر، فيما حذرت من استخدام المنتجات إذا كانت فروة الرأس متهيجة أو مصابة، مع أهمية استخدام تلك المنتجات في أماكن ذات تهوية جيدة.
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