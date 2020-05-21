بالفيديو.. الصحة: المرحلة الثالثة للفحص الموسع لن تشمل المنازل أو زيارة المساكن

كشف الدكتور خالد العبدالكريم، وكيل وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية، عن تفاصيل المرحلة الثالثة لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وقال العبدالكريم لـ(الإخبارية): إن المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لن تشمل الفحص داخل المنازل أو زيارة المساكن، لكن داخل السيارات لقائد السيارة أو المرافق.

وأضاف أنه من المقرر إطلاق المرحلة في شهر شوال، كما سيعلن التاريخ المحدد لاحقًا، وستكون في عدة مدن بناء على خطط مرسومة وفق معطيات إحصائية وبائية عدة حتى تشمل جميع المناطق، كما أن التسلسل سيتم تطبيقه في جميع المناطق.

وأوضح العبدالكريم أن الفحص الموسع يستهدف نطاقات أوسع مما يفيد في معرفة الحالات الإيجابية، وبالتالي احتواء انتشار العدوى وتقديم الرعاية المباشرة مبكرًا.

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وتوقع العبدالكريم نجاحًا كبيرًا للمرحلة الثالثة على غرار الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن المملكة إحدى أقل الدول تسجيلًا لوفيات بالفيروس التاجي وعدد الحالات الحرجة وإشغال أسرة العناية المركزة أيضًا.

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