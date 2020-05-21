وثقوا المخالفة ونشروها عبر وسائل التواصل الاجتماعي

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على 18 مواطنًا خالفوا لائحة الحد من التجمعات بمكة. صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمخالفة مجموعة من الأشخاص للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من تفشي فيروس كورونا، بوجودهم في وقت يمنع فيه التجول، وارتكابهم مخالفة لائحة الحد من التجمعات (التجمع غير العائلي في مكان مفتوح لأكثر من خمسة أشخاص)، وتوثيق ذلك ونشره؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم 18 مواطنًا (أعمارهم في العقدين الثاني والثالث)، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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