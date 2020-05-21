بالصور.. مفوضو الإعلام والاتصال بالجمعيات الكشفية العربية يجتمعون افتراضيًا

عقد الإقليم الكشفي العربي- المنظمة الكشفية العربية، اجتماعًا عن بُعد، لمفوضي الإعلام والاتصال بالجمعيات الكشفية العربية.

جاء ذلك، بحضور الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمُدير الإقليمي السيد عمرو حمدي، الذي أشاد بدور الجمعيات لتعزيز الصورة الكشفية، وإبراز مساهمتها بمواجهة جائحة كورونا، كما تناول مبادرة (لننمو معًا) التي أطلقها الإقليم مؤخرًا، أشار فيها إلى الأولوية الإقليمية في مسار الوصول للجميع، ودور مسؤولي الإعلام بالجمعيات والاتحادات والهيئات في دعم المبادرة، لتحقيق رؤية الكشافة العالمية من أنه بحلول عام 2023، تكون الكشافة هي الحركة التربوية الشبابية الرائدة في العالم، لتمكين 100 مليون شاب ليكونوا مواطنين فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم وفى العالم على أساس قيم مشتركة .

وناقش الاجتماع، الذي حضره مدير الاتصال والشراكات بالمنظمة الكشفية العربية أحمد حسن، ومستشارة المنظمة الكشفية العربية للإعلام والشراكات ليلى علم الدين، ورئيس اللجنة الكشفية العربية الفرعية للإعلام والاتصال مبارك الدوسري، عددًا من النقاط المدرجة على جدول الأعمال وأهمها: استعراض احتياجات الجمعيات الكشفية العربية في مجال الإعلام؛ بهدف وضع خطة عمل بمشاركة مفوضي الإعلام والاتصال لتلبية تلك الاحتياجات، واستعراض الاحتياجات الشخصية للمفوضين، وصدرت بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة، وتمت إحالة بعضها للدراسة.

