السعودية اليوم / مجلس شباب حائل يستضيف الاجتماع الأول لأمناء مجالس الشباب في المملكة



حائل 27 رمضان 1441هالموافق 21 مايو 2020 م واس

استضاف مجلس شباب منطقة حائل اليوم الاجتماع الأول لأمناء مجالس الشباب في المملكة الذي عقد برئاسة أمين مجلس شباب حائل الدكتور جمال الرويضي عبر الاتصال المرئي .

وبيّن ‏الرويضي ‏أن هذا الاجتماع الأول من نوعه لاجتماع أمناء مجالس الشباب المملكة ، موضحاً بأنه للحوار حول ‏نقل التجارب والأفكار بين المجالس في ظل هذه الجائحة الحالية لفايروس

// انتهى //

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حائل 27 رمضان 1441هالموافق 21 مايو 2020 م واساستضاف مجلس شباب منطقة حائل اليوم الاجتماع الأول لأمناء مجالس الشباب في المملكة الذي عقد برئاسة أمين مجلس شباب حائل الدكتور جمال الرويضي عبر الاتصال المرئي .وبيّن ‏الرويضي ‏أن هذا الاجتماع الأول من نوعه لاجتماع أمناء مجالس الشباب المملكة ، موضحاً بأنه للحوار حول ‏نقل التجارب والأفكار بين المجالس في ظل هذه الجائحة الحالية لفايروس كورونا المستجد، مشيراً إلى مثل هذه الاجتماعات تسهم في تعزيز دور المجالس الشبابية في المناطق في تفعيل الحراك الشبابي المستمر، مؤكداً حرص صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس شباب المنطقة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن ‏بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس شباب المنطقة على دعم الشباب والشابات في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //02:02ت م0234

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