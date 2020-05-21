

نواكشوط 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

أعلن مدير الصحة الموريتاني سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 10 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأضاف ولد الزحاف خلال مؤتمر صحفي يومي حول وضع تطور وباء كورونا أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى ست حالات، مقابل أربع وفيات.

// انتهى //

01:04ت م

0227



نواكشوط 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأعلن مدير الصحة الموريتاني سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 10 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 141 حالة.وأضاف ولد الزحاف خلال مؤتمر صحفي يومي حول وضع تطور وباء كورونا أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى ست حالات، مقابل أربع وفيات.// انتهى //01:04ت م0227

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موريتانيا تٌعلن عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.