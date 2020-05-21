السعودية اليوم / التجمع الصحي بالقصيم يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لفحص حرارة مراجعي مستشفى بريدة المركزي



الرياض 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

انتهى التجمع الصحي بمنطقة القصيم اليوم من تركيب كاميرات حرارية لفحص درجة الحرارة للأشخاص أثناء دخولهم لمستشفى بريدة المركزي ، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ، والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من

وبحسب التجمع الصحي بالمنطقة، فإن مستشفى بريدة المركزي قد استكمل جاهزيته وبدأ تطبيق الفحص الحراري من خلال الاستعانة بالتقنية الحديثة والمتثملة في كاميرات حرارية تقوم بقياس درجة الحرارة لـ 30 شخصاً في الثانية الواحدة ، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وبمسافة 5 مترات وبدقة عالية ، وتعطي تنبيهاً في حال رصدها درجة حرارة تزيد عن المعدل الطبيعي.

وأكد التجمع الصحي بأن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في تعزيز الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من تفشي جائحة كورونا " كوفيد 19 " ، حرصاً على سلامة المستفيدين من الخدمات الصحية والمرضى المراجعين للمستشفى.

// انتهى //

00:16ت م

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الرياض 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسانتهى التجمع الصحي بمنطقة القصيم اليوم من تركيب كاميرات حرارية لفحص درجة الحرارة للأشخاص أثناء دخولهم لمستشفى بريدة المركزي ، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ، والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ، والتأكد من سلامة المراجعين للمستشفى .وبحسب التجمع الصحي بالمنطقة، فإن مستشفى بريدة المركزي قد استكمل جاهزيته وبدأ تطبيق الفحص الحراري من خلال الاستعانة بالتقنية الحديثة والمتثملة في كاميرات حرارية تقوم بقياس درجة الحرارة لـ 30 شخصاً في الثانية الواحدة ، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وبمسافة 5 مترات وبدقة عالية ، وتعطي تنبيهاً في حال رصدها درجة حرارة تزيد عن المعدل الطبيعي.وأكد التجمع الصحي بأن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في تعزيز الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من تفشي جائحة كورونا " كوفيد 19 " ، حرصاً على سلامة المستفيدين من الخدمات الصحية والمرضى المراجعين للمستشفى.// انتهى //00:16ت م0222

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