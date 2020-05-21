السعودية اليوم / هطول أمطار على محافظة الطائف



الطائف 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على محافظة الطائف ، مصحوبة بزخات من البرد شملت الشفا وعموم المحافظة ووادي وج والقمرية، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

00:10ت م

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