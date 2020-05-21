السعودية اليوم / حالة وفاة جديدة بمرض فيروس كورونا في سلطنة عمان



مسقط 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

سجلت سلطنة عمان حالة وفاة جديدة اليوم لمصاب بمرض

وقالت وزارة الصحة العمانية إن الوفاة لمقيم يبلغ من العمر ٦٣ عاماً ليصل عدد الوفيات من هذا المرض بالسلطنة إلى (٣٠) وفاة.

// انتهى //

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مسقط 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسسجلت سلطنة عمان حالة وفاة جديدة اليوم لمصاب بمرض كورونا (كوفيد ١٩) .وقالت وزارة الصحة العمانية إن الوفاة لمقيم يبلغ من العمر ٦٣ عاماً ليصل عدد الوفيات من هذا المرض بالسلطنة إلى (٣٠) وفاة.// انتهى //00:01ت م0214

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