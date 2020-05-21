السعودية اليوم / صحة جازان تنفذ 6 مبادرات للتبرع بالدم وتجمع أكثر من 3300 وحدة دم



الرياض 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

قالت صحة جازان إن إدارة المختبرات وبنوك الدم تمكنت بفضل الله من جمع 3349 وحدة دم من خلال 6 مبادرات للتبرع بالدم نفذتها بنوك الدم في المستشفيات بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية خلال الشهرين الماضيين لتوفير الاحتياج اللازم من الدم ومكوناته للمرضى والمراجعين مع التقيد التام بمعايير مكافحة العدوى واتباع سبل الوقاية والحماية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار

وأوضحت صحة جازان أنه يتم فصل كل وحدة دم لثلاث وحدات من مكونات الدم وهي وحدات خلايا الدم الحمراء المركزة، والصفائح الدموية، وبلازما الدم، وبذلك يبلغ إجمالي الوحدات المتوفرة ببنوك الدم نتيجة لهذه المبادرات 10047 وحدة، يستفيد منها أكثر من 10 آلاف مريض، لافتةً النظر إلى أن هذه المبادرات شهدت تعاوناً مع عدة جهات حكومية تمثلت في مكتب وزارة

// انتهى //

23:48ت م

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الرياض 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسقالت صحة جازان إن إدارة المختبرات وبنوك الدم تمكنت بفضل الله من جمع 3349 وحدة دم من خلال 6 مبادرات للتبرع بالدم نفذتها بنوك الدم في المستشفيات بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية خلال الشهرين الماضيين لتوفير الاحتياج اللازم من الدم ومكوناته للمرضى والمراجعين مع التقيد التام بمعايير مكافحة العدوى واتباع سبل الوقاية والحماية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وأوضحت صحة جازان أنه يتم فصل كل وحدة دم لثلاث وحدات من مكونات الدم وهي وحدات خلايا الدم الحمراء المركزة، والصفائح الدموية، وبلازما الدم، وبذلك يبلغ إجمالي الوحدات المتوفرة ببنوك الدم نتيجة لهذه المبادرات 10047 وحدة، يستفيد منها أكثر من 10 آلاف مريض، لافتةً النظر إلى أن هذه المبادرات شهدت تعاوناً مع عدة جهات حكومية تمثلت في مكتب وزارة الرياضة بجازان عبر عدد من الأندية الرياضية في المحافظات، وإدارة تعليم جازان عبر مبادرة"قطرة منك تساوي حياة"، إضافةً لمبادرة "تبرع وأنت في بيتك"، ومبادرة "تبرع بأمان وأنقذ إنسان"، ومبادرة "تحدي التبرع بالدم"، ومبادرة التبرع بالدم بالتعاون مع اللجان التطوعية والشبابية.// انتهى //23:48ت م0213

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