

روما 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم عن استئناف العمل في مطاراتها اعتبارا من 3 يونيو المقبل بعد الإغلاق الذي فرضه انتشار

وأوضحت وزيرة النقل الإيطالية باولا دي ميكلي أمام مجلس النواب أنه " سيكون ممكنا الشروع في إعادة فتح المطارات كافة حيث سيسمح مجدداً بعمليات النقل المحلية والدولية".

يذكر أن الحكومة الإيطالية أعلنت في وقت سابق أنها ستعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي في هذا التاريخ أيضا وإلغاء الحجر الإلزامي للزوار الأجانب.

// انتهى //

23:48ت م

0212



روما 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسأعلنت الحكومة الإيطالية اليوم عن استئناف العمل في مطاراتها اعتبارا من 3 يونيو المقبل بعد الإغلاق الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد وأوضحت وزيرة النقل الإيطالية باولا دي ميكلي أمام مجلس النواب أنه " سيكون ممكنا الشروع في إعادة فتح المطارات كافة حيث سيسمح مجدداً بعمليات النقل المحلية والدولية".يذكر أن الحكومة الإيطالية أعلنت في وقت سابق أنها ستعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي في هذا التاريخ أيضا وإلغاء الحجر الإلزامي للزوار الأجانب.// انتهى //23:48ت م0212

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إيطاليا تعلن عن عودة عمل مطاراتها في الثالث من يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.