السعودية اليوم/ أمانة الجوف تنهي تركيب 30 برجاً للإنارة على طريق الأمير عبدالإله بسكاكا



سكاكا 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

أنهت أمانة منطقة الجوف تركيب 30 برجاً للإنارة بارتفاع يصل إلى 20 متراً و 62 عاموداً للإنارة على طريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز " الإقليمي "، بالإضافة إلى تركيب 69 عاموداً عبر الطريق الموازي لجامعة الجوف بمدينة سكاكا ، وذلك ضمن أعمال الصيانة والتشغيل ومشروعات التطوير للارتقاء بأداء شبكة الإنارة، وستتم إزالة أعمدة الإنارة القديمة وإحلالها بالإنارة الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله بن بدر الماجد، أنه تم بدء العمل بتركيب أكثر من 500 عامود في حي المحمدية وعدد من الأحياء السكنية كما تم عمل صيانة ومتابعة مستمرة للحدائق والمتنزهات واستغلال أوقات منع التجول لرفع نسبة إنجاز المشروعات ، كما تم البدء بعمل صيانة وقائية لشبكة الإناره في عدد من الطرق بمواقع متفرقه حسب البرنامج المعد لذلك .

وبين الماجد أن هذه الأعمال تأتي في إطار التزام أمانة منطقة الجوف بصيانة شبكات إنارة الطرق حفاظا على سلامة مستخدمي الشوارع من خلال تحسين وتطوير الشبكة ورفع جاهزيتها وحالتها التشغيلية إلى أفضل مستوى وفق أعلى المعايير الفنية، كما أنها تسهم بشكل فعال في توفير الأمن والأمان لسائقي السيارات وللمشاة.

وأشار إلى أن إدارة الكهرباء بالأمانة تتابع بشكل حثيث أعمال الصيانة والتحسينات والتطوير لأنظمة الإنارة في الشوارع وقد باشرت 209 بلاغات للإنارة العامة خلال الشهر الماضي عبر مركز خدمة العملاء 940 .

// انتهى//

23:47ت م

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