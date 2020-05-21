السعودية اليوم / فرنسا تسجل 110 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد



باريس 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واس

سجلت فرنسا 110 حالات وفاة إضافية بفيروس

ونوهت المديرية العامة للصحة إلى استمرار تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة ليصل إلى 1794 حالة خطيرة.

// انتهى //

23:46ت م

0210



باريس 27 رمضان 1441 هـ الموافق 20 مايو 2020 م واسسجلت فرنسا 110 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 28123 وفاة منذ بدء تفشي الفيروس.ونوهت المديرية العامة للصحة إلى استمرار تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة ليصل إلى 1794 حالة خطيرة.// انتهى //23:46ت م0210

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