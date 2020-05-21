السعودية اليوم / بلدية محافظة الوجه تواصل جهودها لمكافحة كورونا



الوجه 27 رمضان 1441 ه الموافق 20 مايو 2020 م واس

تواصل بلدية محافظة الوجه جهودها الاحترازية لتحييد جائحة فيروس

وتقوم إدارة النظافة بالأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال إزالة المركبات المتهالكة ورفع المخلفات ونظافة الساحات والأرصفة والشوارع والكنس اليدوي والآلي، كما تواصل إدارة الأنسنة ممثلة بقسم الزراعة أعمال قص وصيانة وتحسين المسطحات الخضراء في الميادين والحدائق العامة بالمحافظة.

وأكد رئيس البلدية المهندس محمود بن عبدالله العطوي، أن الجولات مستمرة لمكافحة الظواهر السلبية وإزالتها، والمحافظة على المظهر العام وأعلى مستوى من الإصحاح البيئي وتوفير الأجواء الصحية والآمنة للجميع.

//انتهى//

23:43ت م

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الوجه 27 رمضان 1441 ه الموافق 20 مايو 2020 م واستواصل بلدية محافظة الوجه جهودها الاحترازية لتحييد جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال تكثيف فرق الإصحاح البيئي أعمال التطهير بأحياء المحافظة برش المبيدات، وأعمال تطهير وتعقيم الحاويات، كما تكثف البلدية جهودها المتمثلة في‏ حملاتها على المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة.وتقوم إدارة النظافة بالأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال إزالة المركبات المتهالكة ورفع المخلفات ونظافة الساحات والأرصفة والشوارع والكنس اليدوي والآلي، كما تواصل إدارة الأنسنة ممثلة بقسم الزراعة أعمال قص وصيانة وتحسين المسطحات الخضراء في الميادين والحدائق العامة بالمحافظة.وأكد رئيس البلدية المهندس محمود بن عبدالله العطوي، أن الجولات مستمرة لمكافحة الظواهر السلبية وإزالتها، والمحافظة على المظهر العام وأعلى مستوى من الإصحاح البيئي وتوفير الأجواء الصحية والآمنة للجميع.//انتهى//23:43ت م0208

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