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بدأت بلدية محافظة أضم حملة واسعة بإزالة التشوهات البصرية بالأحياء والشوارع الرئيسة استغلالاً لفترة منع التجوُّل، وتحسينًا للمشهد الحضري.
وتأتي هذه الحملة بتوجيه من أمين جدة صالح التركي لأهداف طموحة، تستهدف تكثيف الجهود الذاتية، وتشمل المسح المرحلي لتخليص المنطقة من الأنقاض والمخلفات الصلبة، ومعالجة مظاهر التلوث البصري، والعمل السريع على معالجة مظاهر التشوهات البصرية داخل المناطق الحضرية عبر المعايير المحددة في هذا الجانب.
الجدير بالذكر أن بلدية محافظة أضم منذ بداية جائحة كورونا وهي تعمل على تعقيم وتطهير ورَشّ وتنظيف وتطهير الحاويات والشوارع والأماكن الحيوية وواجهات المحال التجارية والمنازل، وشمل ذلك مراكز المحافظة كافة.
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 12:58 AM
بتوجيه أمين جدة استغلالاً لفترة منع التجوُّل وتحسينًا للمشهد الحضري"بلدية أضم" تزيل التشوهات البصرية بالأحياء والشوارع الرئيسة
بدأت بلدية محافظة أضم حملة واسعة بإزالة التشوهات البصرية بالأحياء والشوارع الرئيسة استغلالاً لفترة منع التجوُّل، وتحسينًا للمشهد الحضري.
وتأتي هذه الحملة بتوجيه من أمين جدة صالح التركي لأهداف طموحة، تستهدف تكثيف الجهود الذاتية، وتشمل المسح المرحلي لتخليص المنطقة من الأنقاض والمخلفات الصلبة، ومعالجة مظاهر التلوث البصري، والعمل السريع على معالجة مظاهر التشوهات البصرية داخل المناطق الحضرية عبر المعايير المحددة في هذا الجانب.
الجدير بالذكر أن بلدية محافظة أضم منذ بداية جائحة كورونا وهي تعمل على تعقيم وتطهير ورَشّ وتنظيف وتطهير الحاويات والشوارع والأماكن الحيوية وواجهات المحال التجارية والمنازل، وشمل ذلك مراكز المحافظة كافة.
، "بلدية أضم" تزيل التشوهات البصرية بالأحياء والشوارع الرئيسة ،
المصدر : الخليج 365
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