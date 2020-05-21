محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر السامي الكريم بترقية الرائد ‏محمد علي آل غنيم الأحمري، إلى رتبة ‏مقدم في وزارة الدفاع. وقد تلقى المقدم الركن "الأحمري"، التهاني والتبريكات، من الأهل والزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة الكريمة. 21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 12:58 AM Advertisements "الأحمري" إلى رتبة مقدم بوزارة الدفاع "الأحمري" إلى رتبة مقدم بوزارة الدفاع صدر الأمر السامي الكريم بترقية الرائد ‏محمد علي آل غنيم الأحمري، إلى رتبة ‏مقدم في وزارة الدفاع. وقد تلقى المقدم الركن "الأحمري"، التهاني والتبريكات، من الأهل والزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة الكريمة. الكلمات المفتاحية ، "الأحمري" إلى رتبة مقدم بوزارة الدفاع ،

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