، البرازيل تقرّ دواء "كلوروكين" لعلاج كورونا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أقرَّت وزارة الصحة البرازيلية، الأربعاء، استخدام دواء "كلوروكين" لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجدّ، من اليوم الأول الذي تظهر عليه أعراض متعلقة بالفيروس طبقًا لبروتوكول علاجي أصدرته الوزارة.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن بروتوكول الوزارة أضاف أنه يمكن استخدام هذا الدواء في الحالات التي تظهر عليها أعراض إصابة متوسطة بالفيروس.
وللعلاج بالعقار يتعيّن أن يوقّع المرضى نموذج موافقة، ويجب أن يصف أحد الأطباء العقار، وفقًا للبروتوكول.
وبالإضافة إلى عقار "كلوروكين" توصي الحكومة البرازيلية باستخدام عقاري "هايدروكسي-كلوروكين"، وهو أحد مشتقّات الكلوروكين، و"أزيثروميسين"، وهو مضاد حيوي من مجموعة الماكروليد يُستخدم لعلاج عدد من العداوى البكتيرية.
وطبقًا للبروتوكول الجديد، فإن استخدام هذه العقاقير مشروط بتقييم طبي للحالات المرضية السابقة للمريض وفحص جسدي واختبارات تكميلية، في وحدة صحية.
ويستخدم دواء كلوروكين منذ عقود كمضاد للملاريا، وروج له كثيرون من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كسلاح محتمل ضد (كوفيد-19)، وصار دواء أساسيًّا للعناية بالمرضى في مناطق في الولايات المتحدة تضررت بشدة من الجائحة.فيروس كورونا الجديد
البرازيل تقرّ دواء "كلوروكين" لعلاج كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-20
أقرَّت وزارة الصحة البرازيلية، الأربعاء، استخدام دواء "كلوروكين" لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجدّ، من اليوم الأول الذي تظهر عليه أعراض متعلقة بالفيروس طبقًا لبروتوكول علاجي أصدرته الوزارة.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن بروتوكول الوزارة أضاف أنه يمكن استخدام هذا الدواء في الحالات التي تظهر عليها أعراض إصابة متوسطة بالفيروس.
وللعلاج بالعقار يتعيّن أن يوقّع المرضى نموذج موافقة، ويجب أن يصف أحد الأطباء العقار، وفقًا للبروتوكول.
وبالإضافة إلى عقار "كلوروكين" توصي الحكومة البرازيلية باستخدام عقاري "هايدروكسي-كلوروكين"، وهو أحد مشتقّات الكلوروكين، و"أزيثروميسين"، وهو مضاد حيوي من مجموعة الماكروليد يُستخدم لعلاج عدد من العداوى البكتيرية.
وطبقًا للبروتوكول الجديد، فإن استخدام هذه العقاقير مشروط بتقييم طبي للحالات المرضية السابقة للمريض وفحص جسدي واختبارات تكميلية، في وحدة صحية.
ويستخدم دواء كلوروكين منذ عقود كمضاد للملاريا، وروج له كثيرون من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كسلاح محتمل ضد (كوفيد-19)، وصار دواء أساسيًّا للعناية بالمرضى في مناطق في الولايات المتحدة تضررت بشدة من الجائحة.
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
10:02 PM
من اليوم الأول الذي تظهر عليه أعراض الفيروس
أقرَّت وزارة الصحة البرازيلية، الأربعاء، استخدام دواء "كلوروكين" لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجدّ، من اليوم الأول الذي تظهر عليه أعراض متعلقة بالفيروس طبقًا لبروتوكول علاجي أصدرته الوزارة.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن بروتوكول الوزارة أضاف أنه يمكن استخدام هذا الدواء في الحالات التي تظهر عليها أعراض إصابة متوسطة بالفيروس.
وللعلاج بالعقار يتعيّن أن يوقّع المرضى نموذج موافقة، ويجب أن يصف أحد الأطباء العقار، وفقًا للبروتوكول.
وبالإضافة إلى عقار "كلوروكين" توصي الحكومة البرازيلية باستخدام عقاري "هايدروكسي-كلوروكين"، وهو أحد مشتقّات الكلوروكين، و"أزيثروميسين"، وهو مضاد حيوي من مجموعة الماكروليد يُستخدم لعلاج عدد من العداوى البكتيرية.
وطبقًا للبروتوكول الجديد، فإن استخدام هذه العقاقير مشروط بتقييم طبي للحالات المرضية السابقة للمريض وفحص جسدي واختبارات تكميلية، في وحدة صحية.
ويستخدم دواء كلوروكين منذ عقود كمضاد للملاريا، وروج له كثيرون من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كسلاح محتمل ضد (كوفيد-19)، وصار دواء أساسيًّا للعناية بالمرضى في مناطق في الولايات المتحدة تضررت بشدة من الجائحة.
، البرازيل تقرّ دواء "كلوروكين" لعلاج كورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل تقرّ دواء "كلوروكين" لعلاج كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.