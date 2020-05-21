، صامطة.. "زعلة" يعقد اجتماعًا برؤساء المركز والدوائر الحكومية بالمحافظة ،

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عقد أحمد بن عبدالله زعلة، محافظ صامطة، ظُهر أمس بمكتبه اجتماعًا بعبدالله بن أحمد السهلي ونزار معدي التركي، رئيسَي مركزَي السهي والقفل، وكذلك بمدير شرطة المحافظة العقيد سعد مقبول القحطاني، ورئيس البلدية المهندس هادي علي الدغريري.
وبدأ محافظ صامطة الاجتماع بشكر الله على ما أنعم به على الأمة الإسلامية من توفيق للصيام والقيام في هذا الشهر الفضيل، وقدم شكره لكل الجهات بالمحافظة ومراكزها على ما قدمت وبذلت من جهود خلال الفترة الماضية، وتعاملت مع هذه الجائحة وظروفها وفق توجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أهم الأحداث خلال الفترة الماضية، وأوصى بمضاعفة الجهد والعمل على جميع الاحترازات الوقائية والأمنية في مختلف المواقع، وتكثيف الجولات على نقاط البيع ومراكز التسوق للحد من التزاحم فيها بقدر المستطاع.. سائلاً الله أن يرفع عن هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين هذا الوباء، وأن يوفق حكومة خادم الحرمين الشريفين فيما تقوم به من جهود من أجل أبناء هذا الوطن.
شهد الاجتماع رئيس مركز أمن الطرق بالدغارير النقيب حسين أحمد الواصلي، ورئيس شعبة المرور المكلف رئيس رقباء حسين موسى حكمي.
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 12:48 AM
مقدمًا شكره لكل الجهات المعنية على جهودها وتعاملها مع ظروف الجائحةصامطة.. "زعلة" يعقد اجتماعًا برؤساء المركز والدوائر الحكومية بالمحافظة
عقد أحمد بن عبدالله زعلة، محافظ صامطة، ظُهر أمس بمكتبه اجتماعًا بعبدالله بن أحمد السهلي ونزار معدي التركي، رئيسَي مركزَي السهي والقفل، وكذلك بمدير شرطة المحافظة العقيد سعد مقبول القحطاني، ورئيس البلدية المهندس هادي علي الدغريري.
وبدأ محافظ صامطة الاجتماع بشكر الله على ما أنعم به على الأمة الإسلامية من توفيق للصيام والقيام في هذا الشهر الفضيل، وقدم شكره لكل الجهات بالمحافظة ومراكزها على ما قدمت وبذلت من جهود خلال الفترة الماضية، وتعاملت مع هذه الجائحة وظروفها وفق توجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أهم الأحداث خلال الفترة الماضية، وأوصى بمضاعفة الجهد والعمل على جميع الاحترازات الوقائية والأمنية في مختلف المواقع، وتكثيف الجولات على نقاط البيع ومراكز التسوق للحد من التزاحم فيها بقدر المستطاع.. سائلاً الله أن يرفع عن هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين هذا الوباء، وأن يوفق حكومة خادم الحرمين الشريفين فيما تقوم به من جهود من أجل أبناء هذا الوطن.
شهد الاجتماع رئيس مركز أمن الطرق بالدغارير النقيب حسين أحمد الواصلي، ورئيس شعبة المرور المكلف رئيس رقباء حسين موسى حكمي.
، صامطة.. "زعلة" يعقد اجتماعًا برؤساء المركز والدوائر الحكومية بالمحافظة ،
المصدر : الخليج 365
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