، "إخاء" تتلقى دعمًا من الأميرة "حصة بنت سلمان" لتمكين الأيتام وتحسين جودة حياتهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مبادراتها لدعم العمل الخيري في المملكة بمجالاته كافة

تلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء "دعما ماليا لصالح تمكين الأيتام وتحسين جودة حياتهم ودعم برامج وأنشطة المؤسسة من قبل الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويأتي هذا الدعم ضمن المبادرات الإنسانية للأميرة حصة بنت سلمان لدعم العمل الخيري في المملكة بكافة مجالاته .

وبدوره، أعرب صالح بن خليف الدهمشي الأمين العام لمؤسسة "إخاء"، عن شكره وتقديره للأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تبرعها لصالح الأيتام .

وقال "الدهمشي": "إن هذا التبرع يأتي امتدادا لدعم سموها المستمر للبرامج الاجتماعية التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة لصالح المستفيدين، وتفاعلها المتواصل مع الأعمال الخيرية التي تقدم للمجتمع السعودي، واستشعارا منها بأهمية دعم برامج المسؤولية الاجتماعية، مما كان له الأثر الإيجابي في تنمية وتطوير القطاع غير الربحي وتعزيز مسيرة العمل الخيري في المملكة".

وأكد أن تبرعها سوف ينعكس على تأهيل وتمكين الأيتام، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية للمملكة التي أكدت على دعم الأيتام وتلمس احتياجاتهم، وتوفير فرص تطويرية وتنموية واسعة لهم.

وسأل الله -تبارك وتعالى- أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها، وأن يجزيها خير الجزاء لما تقدمه من أعمال إنسانية جليلة لخدمة الأيتام وكافة فئات المجتمع .

