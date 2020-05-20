شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” داخل المستشفى الميداني بمكة: خط دفاع قوي والان نبدء بالتفاصيل

تجولت ”الخليج 365” داخل المستشفى الميداني بالعاصمة المقدسة، المعد لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد – 19». ويعد المستشفى الذي أنشئ على مساحة 4500 متر، خطوة استباقية تأتي ضمن خطط المملكة لمواجهة الجائحة، ويضم 500 سرير، منها 200 سرير مجهزة بالكامل كمرحلة أولى، كما يحتوي على 4 صالات للاستقبال والفرز.

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