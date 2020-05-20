شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ قطة احتجزت داخل أنبوب مياه في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

أنقذ الدفاع المدني بالقطيف قطة احتجزت داخل أنبوب مياه لمبنى سكني. وتلقى الدفاع المدني بلاغا بلاغا عن احتجاز القطة داخل أنبوب مياه، وتوجهت على الفور فرقة إنقاذ، التى تعاملت بحرص حتى تمكنت من إخراج القطة.

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