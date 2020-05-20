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نفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الخبر الذي تم تداوله بإحدى الصحف الورقية وبعض الصحف الإلكترونية، بشأن تكليف مؤذني الجوامع والمساجد برفع تكبيرات العيد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أشارت فيه إلى أن الخبر المتداوَل عارٍ من الصحة، وأنه لم يصدر من الوزارة أي شيء بهذا الخصوص.. داعية الجميع إلى أخذ المعلومة من مصدرها.
عبدالله العنزي الرياض
هادي العصيمي مكة المكرمة
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 11:53 PM
ردًّا على خبر متداوَل بإحدى الصحف الورقية وبعض المواقع الإلكترونية"الشؤون الإسلامية" تنفي تكليف المؤذنين برفع تكبيرات العيد.. وتدعو لأخذ المعلومة من مصدرها
نفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الخبر الذي تم تداوله بإحدى الصحف الورقية وبعض الصحف الإلكترونية، بشأن تكليف مؤذني الجوامع والمساجد برفع تكبيرات العيد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أشارت فيه إلى أن الخبر المتداوَل عارٍ من الصحة، وأنه لم يصدر من الوزارة أي شيء بهذا الخصوص.. داعية الجميع إلى أخذ المعلومة من مصدرها.
، "الشؤون الإسلامية" تنفي تكليف المؤذنين برفع تكبيرات العيد.. وتدعو لأخذ المعلومة من مصدرها ،
المصدر : الخليج 365
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