محمد بن مسعود - الدمام - تم إحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم تمكن مراقبو أمانة منطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات الأمنية، اليوم الأربعاء، من ضبط عمالة وافدة (تسرق) ملابس التبرعات الخيرية لتعيد بيعها بعد تخزينها في أحد المنازل.

وأوضحت "أمانة الرياض"، أنه تم إغلاق الموقع وإحالة المخالفين للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. 20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 11:23 PM تم إحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم Advertisements شاهد.. ضبط عمالة "تسرق" ملابس التبرعات الخيرية وتبيعها بالرياض شاهد.. ضبط عمالة "تسرق" ملابس التبرعات الخيرية وتبيعها بالرياض تمكن مراقبو أمانة منطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات الأمنية، اليوم الأربعاء، من ضبط عمالة وافدة (تسرق) ملابس التبرعات الخيرية لتعيد بيعها بعد تخزينها في أحد المنازل.

وأوضحت "أمانة الرياض"، أنه تم إغلاق الموقع وإحالة المخالفين للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. ضبط عمالة "تسرق" ملابس التبرعات الخيرية وتبيعها بالرياض ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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