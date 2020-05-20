- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، 972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 152587.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4222.
وأوضحت بيانات وزارة الصحة التركية أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 113987 شخصًا حتى الآن.فيروس كورونا الجديد
تركيا.. 23 وفاة و972 إصابة جديدة بكوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-20
سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، 972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 152587.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4222.
وأوضحت بيانات وزارة الصحة التركية أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 113987 شخصًا حتى الآن.
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
09:35 PM
ارتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 152587 حالة
سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، 972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 152587.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4222.
وأوضحت بيانات وزارة الصحة التركية أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 113987 شخصًا حتى الآن.
، تركيا.. 23 وفاة و972 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا.. 23 وفاة و972 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.