شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من سلطان عُمان والان نبدء بالتفاصيل
وبادل خادم الحرمين الشريفين، جلالته التهنئة، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والبركة.
وأشاد خادم الحرمين الشريفين، بمستوى العلاقات الأخوية بين البلدين في ظل القيادة الحكيمة لسلطان عُمان، وتطلعه - أيده الله - لتعزيزها في شتى المجالات.
بدوره، نوه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، بعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكداً حرصه على سبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.
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