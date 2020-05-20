شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تكليف مؤذني الجوامع والمساجد برفع تكبيرات العيد والان نبدء بالتفاصيل

نفت وزارة الشؤون الإسلامية، تكليف مؤذني الجوامع والمساجد برفع تكبيرات العيد. وقالت في عبر "تويتر": "تنفي الوزارة الخبر الذي تم تداوله بإحدى الصحف الورقية وبعض الصحف الإلكترونية بشأن تكليف مؤذني الجوامع والمساجد برفع تكبيرات العيد". وأشارت إلى أن الخبر عار من الصحة، وأنه لم يصدر من الوزارة أي شيء بهذا الخصوص، داعية الجميع إلى أخذ المعلومة من مصادرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة تكليف مؤذني الجوامع والمساجد برفع تكبيرات العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.