شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تكليف مؤذني الجوامع والمساجد برفع تكبيرات العيد والان نبدء بالتفاصيل
وقالت في عبر "تويتر": "تنفي الوزارة الخبر الذي تم تداوله بإحدى الصحف الورقية وبعض الصحف الإلكترونية بشأن تكليف مؤذني الجوامع والمساجد برفع تكبيرات العيد".
وأشارت إلى أن الخبر عار من الصحة، وأنه لم يصدر من الوزارة أي شيء بهذا الخصوص، داعية الجميع إلى أخذ المعلومة من مصادرها.
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