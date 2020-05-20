شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحصد 4 جوائز عالمية في الفيزياء والان نبدء بالتفاصيل
وفازت المملكة بجائزة فضية و3 جوائز برونزية، وحصل الطالب أحمد الحيد من تعليم الأحساء على الجائزة الفضية، والقاسم سنغالي وحسام نورولي من تعليم مكة وهشام المالكي من تعليم الرياض، على 3 جوائز برونزية.
وشاركت المملكة في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2020 بعد إلغاء الأولمبياد الآسيوي للفيزياء بسبب تفشي فيروس كورونا، وضم فريق المملكة المشارك 6 طلاب هم: (هشام المالكي من إدارة تعليم الرياض، والقاسم السنغالي وحسام نورولي من إدارة تعليم مكة المكرمة، وأحمد آل مهنا وحسين الشماسي من إدارة تعليم الشرقية، وأحمد الحيد من إدارة تعليم الأحساء).
ونافس على جوائز الأولمبياد 111 متسابقًا من 12 دولة، حيث يسمح لكل دولة رئيسية بالمشاركة بـ20 متسابقًا، فيما يسمح لكل دولة من الدول الضيوف بالمشاركة بعدد محدد من المتسابقين.
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