شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء إجراءات سفر 400 مصري عبر ميناء ضباء والان نبدء بالتفاصيل
وتُمكّن مبادرة "عودة" الراغبين من المقيمين حاملي تأشيرة "الخروج والعودة، والخروج النهائي، الزيارة بكافة أنواعها، التأشيرة السياحية" من السفـر إلى بلدانهم، بعد تأكيد موافقتها على استقبالهم.
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