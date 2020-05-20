شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء إجراءات سفر 400 مصري عبر ميناء ضباء والان نبدء بالتفاصيل

أنهت جوازات ميناء ضباء، اليوم، إجراءات سفر رحلة العبارة «القاهرة» المغادرة إلى ميناء سفاجا وعلى متنها عدد 400 راكباً من الجنسية المصرية.

وتُمكّن مبادرة "عودة" الراغبين من المقيمين حاملي تأشيرة "الخروج والعودة، والخروج النهائي، الزيارة بكافة أنواعها، التأشيرة السياحية" من السفـر إلى بلدانهم، بعد تأكيد موافقتها على استقبالهم.