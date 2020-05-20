شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 18 مخالف للائحة الحد من التجمعات بمكة والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على (18) مواطناً خالفوا لائحة الحد من التجمعات. وصّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمخالفة مجموعة من الأشخاص للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من تفشي فيروس كورونا، بتواجدهم في وقت يمنع فيه التجول، وارتكابهم مخالفة لائحة الحد من التجمعات (التجمع غير العائلي في مكان مفتوح لأكثر من خمسة أشخاص)، وتوثيق ذلك ونشره؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويتهم والقبض عليهم وهم (18) مواطنا ( أعمارهم في العقدين الثاني والثالث )، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 18 مخالف للائحة الحد من التجمعات بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.