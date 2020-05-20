شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مستودع «مياه ومواد غذائية» مخالف بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية الخبر مستودعا مخالفا بمبنى سكني بحي الثقبة، يُستخدم لتخزين المياه والمواد الغذائية. وأشارت البلدية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية وإغلاق الموقع.

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