محمد بن مسعود - الدمام - جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على مقيم؛ تورَّط في ارتكاب عدد (3) جرائم سرقة للمنازل بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة. 20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 10:12 PM جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة Advertisements شرطة الرياض: القبض على مقيم تورَّط في ارتكاب 3 جرائم سرقة للمنازل شرطة الرياض: القبض على مقيم تورَّط في ارتكاب 3 جرائم سرقة للمنازل صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على مقيم؛ تورَّط في ارتكاب عدد (3) جرائم سرقة للمنازل بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، شرطة الرياض: القبض على مقيم تورَّط في ارتكاب 3 جرائم سرقة للمنازل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض: القبض على مقيم تورَّط في ارتكاب 3 جرائم سرقة للمنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.