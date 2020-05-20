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أنهت جوازات ميناء ضباء، اليوم، إجراءات سفر رحلة العبارة القاهرة المغادرة إلى ميناء سفاجا، وعلى متنها عدد (400) راكب من الجنسية المصرية.
وكانت جوازات مطار تبوك أنهت أمس الأول إجراءات 138 مسافرًا من الجنسية الأفغانية والمسافرين على رحلة تتبع لشركة الطيران الأفغاني.
يذكر أن "جوازات منطقة تبوك" تشارك أمنيًّا ومجتمعيًّا، في العمل الميداني مع الجهات الأمنية المكلفة بتنفيذ تطبيق قرار منع التجول؛ بهدف الحدّ من انتشار فيروس كورونا، وذلك بمتابعة من مدير جوازات منطقة تبوك اللواء سعيد القحطاني.
فيروس كورونا الجديد جوازات تبوك
"جوازات تبوك" تنهي إجراءات سفر 400 راكب مصريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-20
أنهت جوازات ميناء ضباء، اليوم، إجراءات سفر رحلة العبارة القاهرة المغادرة إلى ميناء سفاجا، وعلى متنها عدد (400) راكب من الجنسية المصرية.
وكانت جوازات مطار تبوك أنهت أمس الأول إجراءات 138 مسافرًا من الجنسية الأفغانية والمسافرين على رحلة تتبع لشركة الطيران الأفغاني.
يذكر أن "جوازات منطقة تبوك" تشارك أمنيًّا ومجتمعيًّا، في العمل الميداني مع الجهات الأمنية المكلفة بتنفيذ تطبيق قرار منع التجول؛ بهدف الحدّ من انتشار فيروس كورونا، وذلك بمتابعة من مدير جوازات منطقة تبوك اللواء سعيد القحطاني.
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
09:57 PM
عبر عبارة القاهرة المغادرة إلى ميناء سفاجا من ضباء اليوم
أنهت جوازات ميناء ضباء، اليوم، إجراءات سفر رحلة العبارة القاهرة المغادرة إلى ميناء سفاجا، وعلى متنها عدد (400) راكب من الجنسية المصرية.
وكانت جوازات مطار تبوك أنهت أمس الأول إجراءات 138 مسافرًا من الجنسية الأفغانية والمسافرين على رحلة تتبع لشركة الطيران الأفغاني.
يذكر أن "جوازات منطقة تبوك" تشارك أمنيًّا ومجتمعيًّا، في العمل الميداني مع الجهات الأمنية المكلفة بتنفيذ تطبيق قرار منع التجول؛ بهدف الحدّ من انتشار فيروس كورونا، وذلك بمتابعة من مدير جوازات منطقة تبوك اللواء سعيد القحطاني.
، "جوازات تبوك" تنهي إجراءات سفر 400 راكب مصري ،
المصدر : الخليج 365
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