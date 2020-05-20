، "طموحنا صفر".. مبادرة تطوعية بالتزامن مع أزمة كورونا ونفذها شباب الوطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت مجموعة "طموح" التطوعية حملة "طموحنا صفر"، تزامناً مع أزمة كورونا "كوفيد - 19"، والتي تضم العديد من المبادرات الإغاثية.

وتشمل المبادرات: "سلال البركة" و"أجر وسلامة" وهي إفطار صائم يصل للفئات المستهدفة، و"فرحة عيد" وهي إعانات تصل للفئات المحتاجة للمساعدة في العيد. وتعد من أهم سمات المبادرات التي استهدفت الفئات المتضررة من أزمة كورونا، ومازالت على مستوى المملكة وفي ثلاث مناطق رئيسية هي: جدة والرياض والمنطقة الشرقية.

وتتضمن حملة "طموحنا صفر"، مبادرات توعوية للمساهمة في رفع الوعي لدى المجتمع بأساليب الوقاية من العدوى.

يذكر أن مجموعة "طموح" التطوعية إحدى أبرز المجموعات التي تهتم بمساندة كل قطاعات المجتمع وفي أغلب المجالات.

كما أن المتطوعين والمتطوعات ضمن المجموعة من خيرة شباب وشابات الوطن.

وقالت قائدة مجموعة "طموح" التطوعية في المملكة العربية السعودية، عبير بنت محمد الباز، إن "من عاش على أرض المملكة وهي الأرض المعطاءة، حتماً سيكون ديدنه العطاء ونحن في ظل هذه الظروف لا نفرق بين مواطن وأجنبي، الكل يستحق منا المساندة في سبيل رضى الله، ثم الخير. ولابد أن نتكاتف بكل ما نستطيع ووفق النظام المتبع".

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